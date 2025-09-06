رئيس مياه الأقصر يتفقد مشاريع الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة فى إسنا و أرمنت

تفقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عدة مناطق بمركزى إسنا و أرمنت ضمن مشاريع الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة



حيث تابع تنفيذ الوصلات المنزلية صرف صحي لقرية الميساوية التابعة لمركز إسنا وأوصى بسرعة إنتهاء الأعمال فى موعدها المحدد لها،

و ألتقى بعدد من بالمواطنين وطمأنهم بأن الكثير من مشاكل المياه الجوفية بمناطق وقرى إسنا ستنتهى فور دخول خدمة الصرف الصحي بتلك المناطق،

كما تفقد أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية صرف صحى بقرية الرياينة بمركز أرمنت والتى تتم تنفيذها ضمن مشاريع الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد على ضرورة إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها، كما شكر العاملين لبذلهم الكثير من الجهد لإنهاء العمل فى وقته.

وكان برفقته اللواء هانى عبد المنعم مستشار رئيس مجلس الإدارة، ونائبا رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد فوزى والمهندس عماد الضوى، وبرفقتة أيضا المهندس علاء برعى مدير إدارة أرمنت، والمهندس محمد عويس مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركة. و المهندس عماد عبد الكريم مدير إدارة إسنا غرب