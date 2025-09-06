محافظ الأقصر يعلن إنشاء سلخانة آلية متكاملة بإسنا حفاظا على البيئة



أبدى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عدم رضاه عن الوضع الحالي للسلخانة القديمة بمدينة إسنا خلال جولته الميدانية التي رافقه فيها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ وعلى سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا مؤكدا أنها لم تعد صالحة للاستمرار وسط الكتلة السكنية لما تسببه من مشكلات بيئية وصحية واضحة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء سلخانة حديثة على أعلى مستوى من التجهيزات لتكون نموذجا متكاملا للذبح الآمن والمعايير البيئية العالمية حيث ستضم خطوط ذبح آلية مزودة بأحدث المعدات وصالات واسعة مجهزة بمصارف صحية حديثة وأنظمة صرف متكاملة لمنع أي تلوث إضافة إلى غرف تبريد وتجميد لحفظ اللحوم وفق الاشتراطات الصحية ومناطق خاصة لفحص الماشية قبل الذبح لضمان سلامتها

كما أوضح عمارة أن المشروع الجديد سيقام على إحدى قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة الجاري معاينتها حاليا لاختيار الأنسب مؤكدا أن الهدف هو تقديم خدمة متطورة وآمنة تليق بأهالي إسنا وتخفف عنهم معاناة التعامل مع السلخانة القديمة .