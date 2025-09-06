قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
محافظ الأقصر يعلن إنشاء سلخانة آلية متكاملة بإسنا حفاظا على البيئة

محافظ الأقصر يعلن تطوير سلخانة اسنا
محافظ الأقصر يعلن تطوير سلخانة اسنا
شمس يونس


أبدى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عدم رضاه عن الوضع الحالي للسلخانة القديمة بمدينة إسنا خلال جولته الميدانية التي رافقه فيها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ وعلى سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا مؤكدا أنها لم تعد صالحة للاستمرار وسط الكتلة السكنية لما تسببه من مشكلات بيئية وصحية واضحة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء سلخانة حديثة على أعلى مستوى من التجهيزات لتكون نموذجا متكاملا للذبح الآمن والمعايير البيئية العالمية حيث ستضم خطوط ذبح آلية مزودة بأحدث المعدات وصالات واسعة مجهزة بمصارف صحية حديثة وأنظمة صرف متكاملة لمنع أي تلوث إضافة إلى غرف تبريد وتجميد لحفظ اللحوم وفق الاشتراطات الصحية ومناطق خاصة لفحص الماشية قبل الذبح لضمان سلامتها

كما أوضح عمارة أن المشروع الجديد سيقام على إحدى قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة الجاري معاينتها حاليا لاختيار الأنسب مؤكدا أن الهدف هو تقديم خدمة متطورة وآمنة تليق بأهالي إسنا وتخفف عنهم معاناة التعامل مع السلخانة القديمة .

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

طارق فهمي

طارق فهمي: تواطؤ إسرائيلي أمريكي في أحداث غزة

قطاع غزة

القضية الفلسطينية.. محلل سياسي يكشف الموقف المصري السعودي

عزة مصطفى

عزة مصطفى: الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية علي مصر

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

