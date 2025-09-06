محافظ الأقصر يوجه بتطوير ونقل شادر إسنا لواجهة حضارية جديدة

في جولة ميدانية بمدينة إسنا تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم شادر الخضار والفاكهة المجاور لكوبري الطوايع برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ والدكتور علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة نقل الشادر إلى موقع أكثر قربًا بما يضمن سهولة وصول المواطنين ويواكب احتياجات التجار والمتعاملين مؤكدًا أن الشادر الجديد سيجري تجهيزه وتطويره ليكون على غرار شادر الحبيل من حيث الخدمات والتنظيم

كما وجّه المحافظ بإنشاء مقر لبنك داخل الموقع الجديد لتسهيل العمليات المالية والتجارية للتجار وأبناء المدينة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي المحلي وإضفاء طابع حضاري على سوق إسنا

وأكد عمارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق التقليدية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تحقق الانضباط وتخفف العبء عن المواطنين وتدعم الحركة التجارية بشكل عصري.