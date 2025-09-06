أوقاف الأقصر تعلن إقامة صلاة الخسوف بجميع مساجد المحافظة .. غدا

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن إقامة صلاة الخسوف غدا الأحد عقب صلاة العشاء مباشرة في جميع مساجد المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أكدت المديرية بقيادة فضيلة الشيخ علي صديق أمير عمر مدير المديرية وفضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية أن المساجد ستفتح أبوابها أمام الأهالي لأداء هذه السنة المؤكدة جماعة في حدث سماوي نادر يترقبه الجميع.

أوضحت أوقاف الأقصر أن الأئمة والدعاة سيؤدون الصلاة ويقدمون كلمة وعظية قصيرة عقبها للتذكير بقدرة الله وعظمة خلقه وما تحمله هذه الظواهر الكونية من دروس إيمانية ودعوة للتأمل والتفكر في آيات الله كما ناشدت المديرية الأهالي بضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات في التقرب إلى الله وإحياء السنن النبوية.

يأتي تنظيم صلاة الخسوف في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرياتها على إحياء الشعائر الدينية وتعزيز الوعي الروحي بين المواطنين وربطهم بالسنة النبوية الشريفة في التعامل مع الظواهر الكونية المختلفة.