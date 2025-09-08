قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
محافظات

جامعة الأقصر تشارك في تدشين برنامج "التدريب من أجل التوظيف بمجال السياحة"

جامعة الأقصر تشارك في تدشين برنامج "التدريب من أجل التوظيف في مجال السياحة" لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
جامعة الأقصر تشارك في تدشين برنامج "التدريب من أجل التوظيف في مجال السياحة" لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
شمس يونس


شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، تدشين البرنامج التدريبي الجديد "التدريب من أجل التوظيف في مجال السياحة"، بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر ورئيس لجنة التوظيف بالمحافظة، ومحمد عثمان سليمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة.

ويأتي البرنامج في إطار رفع كفاءة الكوادر الشبابية وتمكينهم من دخول سوق العمل السياحي والفندقي، بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وأعدت جامعة الأقصر برامج تدريبية يشرف على تنفيذها وتقديمها أعضاء هيئة التدريس،وذلك في إطار دور الجامعة الرائد في تنمية البيئة وخدمة المجتمع.


ويستهدف البرنامج خريجي كليات السياحة والآثار والألسن والدبلومات السياحية والفندقية، والمؤهلات المتوسطة والعليا، والراغبين في العمل بالقطاع السياحي.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة: "إن جامعة الأقصر تفخر بمشاركتها في هذا البرنامج الحيوي الذي يجسد التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لدعم خطط الدولة في بناء كوادر شبابية قادرة على المنافسة في سوق العمل السياحي.

أضافت رئيس جامعة الأقصر: نعمل على تقديم خبرات أكاديمية وعملية متقدمة تساعد الشباب على اكتساب مهارات متخصصة، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف تدريب العنصر البشري قبل العمل في القطاع السياحي نظرا لحساسية القطاع، من خلال تقديم نموذج متميز للتعاون بين الجامعة والقطاع السياحي، يسهم في تعزيز مكانة الأقصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.

