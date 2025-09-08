جامعة الأقصر تشارك في تدشين برنامج "التدريب من أجل التوظيف بمجال السياحة"



شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، تدشين البرنامج التدريبي الجديد "التدريب من أجل التوظيف في مجال السياحة"، بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر ورئيس لجنة التوظيف بالمحافظة، ومحمد عثمان سليمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة.

ويأتي البرنامج في إطار رفع كفاءة الكوادر الشبابية وتمكينهم من دخول سوق العمل السياحي والفندقي، بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وأعدت جامعة الأقصر برامج تدريبية يشرف على تنفيذها وتقديمها أعضاء هيئة التدريس،وذلك في إطار دور الجامعة الرائد في تنمية البيئة وخدمة المجتمع.



ويستهدف البرنامج خريجي كليات السياحة والآثار والألسن والدبلومات السياحية والفندقية، والمؤهلات المتوسطة والعليا، والراغبين في العمل بالقطاع السياحي.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة: "إن جامعة الأقصر تفخر بمشاركتها في هذا البرنامج الحيوي الذي يجسد التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لدعم خطط الدولة في بناء كوادر شبابية قادرة على المنافسة في سوق العمل السياحي.

أضافت رئيس جامعة الأقصر: نعمل على تقديم خبرات أكاديمية وعملية متقدمة تساعد الشباب على اكتساب مهارات متخصصة، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف تدريب العنصر البشري قبل العمل في القطاع السياحي نظرا لحساسية القطاع، من خلال تقديم نموذج متميز للتعاون بين الجامعة والقطاع السياحي، يسهم في تعزيز مكانة الأقصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.