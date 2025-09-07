قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو
احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج
عودة استثنائية.. أنغام تروج لحفلها المنتظر في لندن
ديني

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

محمد شحتة

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال صبحية من المنوفية، التي قالت إنها لا تحفظ إلا سورًا قصيرة من القرآن وتريد أداء صلاة الخسوف، موضحة أن الأصل والأكمل أن تُقرأ في الصلاة السور الطوال كما فعل النبي، لكن من تعذر عليه ذلك يمكنه أن يصلي بالسور القصيرة دون حرج، فالفقهاء أجازوا ذلك لمن لا يحفظ الآيات الطويلة.

وأوضحت هبة إبراهيم، خلال تصريح، أن صلاة الخسوف تُؤدى وقت حدوث الظاهرة فقط، ويمكن أداؤها فرادى أو جماعة، وليست مقصورة على المسجد، موضحة أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، مع استحباب الإطالة في القراءة والركوع والدعاء، ويُستحب الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح حتى تنجلي الظاهرة.

وأشارت إلى أنه يجوز في الصلاة قراءة القرآن من المصحف، خصوصًا في السنن أو النوافل، لكن إذا كان ذلك يخرج المصلي عن الخشوع فالأفضل الاقتصار على ما يحفظه من السور القصيرة مع محاولة الإطالة قدر المستطاع، كما يمكن الجمع بين أكثر من سورة قصيرة لتحقيق طول القراءة.

وأكدت أن الدعاء خلال صلاة الخسوف لا نص محدد له، لكن يُستحب الدعاء بكشف الغمة والمغفرة والتوبة، والإكثار من الطاعات والصدقات، فالهدف من الظاهرة هو تذكير العباد بقدرة الله وعظمته، والتنبيه على الانتباه للآيات، فهي إنذار وتخويف ورحمة لعباده، وليست مرتبطة بوفاة أحد كما حدث مع النبي ﷺ حين كسفت الشمس يوم وفاة ابنه إبراهيم، حيث بيّن النبي ﷺ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.
 

