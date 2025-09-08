إنشاء مبانٍ جديدة بمجمع الأقصر الطبي

ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي تشمل مختلف المحافظات، قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتفقد عدد من المنشآت الصحية، وذلك في اطار زيارتة لمحافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين.

وتهدف الجولة التفقدية إلى متابعة سير العمل في المنظومة الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مشروع المجمع الطبي بالأقصر (الأقصر الدولي سابقاً)، حيث أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأعمال الجارية تشمل تطوير المباني القديمة وإنشاء مبانٍ جديدة، ويضم المجمع خمسة مبانٍ، بما في ذلك مبنى علاج الأورام، وتبلغ طاقته الاستيعابية 373 سريراً داخلياً، و11 غرفة عمليات، بالإضافة إلى وحدات متخصصة مثل وحدة الحروق، وزراعة النخاع، والأورام، ومركز للكلى، وآخر للرمد، فضلاً عن 14 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية

وخلال التفقد، حرص الدكتور خالد عبدالغفار، على زيارة الأقسام المختلفة، مثل القسم الداخلي (غرف إقامة المرضى)، وحضانات الأطفال المبتسرين، والرعايات المركزة، وجناح العمليات، مشددا على ضرورة إنهاء الأعمال الإنشائية المتبقية في الوقت المحدد، لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، معتبراً المجمع إضافة هامة لها. بالإضافة إلى ذلك، اطلع على أنظمة التشغيل الإلكترونية الخاصة بالمستشفى، بما فيها تسجيل المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحدث مباشرة مع المواطنين للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وانتقلت الجولة بعد ذلك إلى تفقد مركز طب أسرة العوامية بالأقصر، الذي يخدم نحو 44 ألف مواطن، في مختلف التخصصات وطب الأسرة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والخدمات الإنجابية، وعيادات مسائية تعمل من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وحرص الدكتور خالد عبدالغفار، برفقة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر على تفقد جميع الأقسام، بما فيها عيادة كبار السن وذوي الهمم، وعيادة العلاج الطبيعي، والصيدلية، حيث راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة، ووجه بتعزيز الاعتماد على الدواء المصري لجودته وكفاءته المعترف بها عالمياً، مشيراً إلى أن صرف الأدوية من صيدليات المراكز يساهم في تقليل العبء على المستشفيات، كما استمع الوزير إلى آراء المواطنين في المركز، مؤكداً أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي للقيادة السياسية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن منشآت هيئة الرعاية الصحية في الأقصر تبلغ 60 منشأة طبية، بطاقة استيعابية تشمل 464 سريراً داخلياً، و217 سريراً للرعاية المركزة، و104 حضانات، و244 ماكينة غسيل كلوي، و41 غرفة عمليات، وقد قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون و822 ألف خدمة منذ بداية التشغيل.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر.