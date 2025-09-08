قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء مبانٍ جديدة بمجمع الأقصر الطبي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ومحافظ الأقصر يتفقدان عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ومحافظ الأقصر يتفقدان عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة
شمس يونس

ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي تشمل مختلف المحافظات، قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتفقد عدد من المنشآت الصحية، وذلك في اطار زيارتة لمحافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين.

وتهدف الجولة التفقدية إلى متابعة سير العمل في المنظومة الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مشروع المجمع الطبي بالأقصر (الأقصر الدولي سابقاً)، حيث أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأعمال الجارية تشمل تطوير المباني القديمة وإنشاء مبانٍ جديدة، ويضم المجمع خمسة مبانٍ، بما في ذلك مبنى علاج الأورام، وتبلغ طاقته الاستيعابية 373 سريراً داخلياً، و11 غرفة عمليات، بالإضافة إلى وحدات متخصصة مثل وحدة الحروق، وزراعة النخاع، والأورام، ومركز للكلى، وآخر للرمد، فضلاً عن 14 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية

وخلال التفقد، حرص الدكتور خالد عبدالغفار، على زيارة الأقسام المختلفة، مثل القسم الداخلي (غرف إقامة المرضى)، وحضانات الأطفال المبتسرين، والرعايات المركزة، وجناح العمليات، مشددا على ضرورة إنهاء الأعمال الإنشائية المتبقية في الوقت المحدد، لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، معتبراً المجمع إضافة هامة لها. بالإضافة إلى ذلك، اطلع على أنظمة التشغيل الإلكترونية الخاصة بالمستشفى، بما فيها تسجيل المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحدث مباشرة مع المواطنين للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وانتقلت الجولة بعد ذلك إلى تفقد مركز طب أسرة العوامية بالأقصر، الذي يخدم نحو 44 ألف مواطن، في مختلف التخصصات وطب الأسرة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والخدمات الإنجابية، وعيادات مسائية تعمل من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وحرص الدكتور خالد عبدالغفار، برفقة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر على تفقد جميع الأقسام، بما فيها عيادة كبار السن وذوي الهمم، وعيادة العلاج الطبيعي، والصيدلية، حيث راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة، ووجه بتعزيز الاعتماد على الدواء المصري لجودته وكفاءته المعترف بها عالمياً، مشيراً إلى أن صرف الأدوية من صيدليات المراكز يساهم في تقليل العبء على المستشفيات، كما استمع الوزير إلى آراء المواطنين في المركز، مؤكداً أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي للقيادة السياسية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن منشآت هيئة الرعاية الصحية في الأقصر تبلغ 60 منشأة طبية، بطاقة استيعابية تشمل 464 سريراً داخلياً، و217 سريراً للرعاية المركزة، و104 حضانات، و244 ماكينة غسيل كلوي، و41 غرفة عمليات، وقد قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون و822 ألف خدمة منذ بداية التشغيل.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

الاقصر محافظ الاقصر وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" و"صندوق الاستشارات والبحوث الفنية".. كيف يغير مستقبل التعليم الفني وريادة الأعمال في مصر؟

طلاب الجامعات

للطلاب الجدد بالجامعات.. خطوات استخراج كارنيه الكلية

جانب من الجولة

وزير الصحة يتفقد مستشفى قفط التخصصي ويوجه بتعزيز التعاون مع جامعة جنوب الوادي

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد