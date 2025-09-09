قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
محافظات

خروج 16 مصابا بعد حادث انقلاب أتوبيس بالأقصر.. وتفقد مدير فرع الرعاية الصحية للمصابين داخل المجمع الدولي

خروج 16 مصاب من مصابين حادث الاتوربيس بالاقصر
خروج 16 مصاب من مصابين حادث الاتوربيس بالاقصر
شمس يونس

خيمت أجواء من الارتياح داخل المجمع الطبي الدولي بمحافظة الأقصر عقب إعلان خروج 16 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهم فيما لا تزال 4 حالات أخرى تحت المتابعة الدقيقة داخل أقسام العناية المركزة.

ومن داخل أقسام الطوارئ والعناية المركزة تفقد الدكتور محمد شعبان مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر المصابين واطمأن على تلقيهم الخدمة الطبية اللازمة مؤكدا أن سرعة الاستجابة وتكاتف الفرق الطبية والتمريضية يعكسان الجاهزية العالية للمجمع الطبي الدولي.

وكان المجمع الطبي الدولي قد استقبل عشرين مصابا جراء الحادث بينهم حالات حرجة استدعت تدخلا عاجلا حيث تم التنسيق الفوري مع غرفة طوارئ فرع الهيئة وتفعيل خطة الطوارئ والإخلاء الطبي المعتمدة لنقل المصابين وتوزيعهم على الفرق المتخصصة.

وعلى الفور تولى فريق متكامل من أطباء الطوارئ والعناية المركزة والجراحة والعظام مدعوما بفرق الأشعة والصيدلة والتمريض والأطقم المعاونة تقديم الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة تحت إشراف إدارة المستشفى والمدير الطبي.

وأشار مدير فرع الهيئة إلى أن ما جرى يعكس الجاهزية العالية والكفاءة التي يتمتع بها المجمع الطبي الدولي بالأقصر مشيدا بجهود جميع الأطباء والتمريض والعاملين الذين عملوا بروح الفريق الواحد في هذا الظرف الطارئ تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحوادث والطوارئ وتقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة للمواطنين

