خروج 16 مصابا بعد حادث انقلاب أتوبيس بالأقصر.. وتفقد مدير فرع الرعاية الصحية للمصابين داخل المجمع الدولي

خيمت أجواء من الارتياح داخل المجمع الطبي الدولي بمحافظة الأقصر عقب إعلان خروج 16 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهم فيما لا تزال 4 حالات أخرى تحت المتابعة الدقيقة داخل أقسام العناية المركزة.

ومن داخل أقسام الطوارئ والعناية المركزة تفقد الدكتور محمد شعبان مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر المصابين واطمأن على تلقيهم الخدمة الطبية اللازمة مؤكدا أن سرعة الاستجابة وتكاتف الفرق الطبية والتمريضية يعكسان الجاهزية العالية للمجمع الطبي الدولي.

وكان المجمع الطبي الدولي قد استقبل عشرين مصابا جراء الحادث بينهم حالات حرجة استدعت تدخلا عاجلا حيث تم التنسيق الفوري مع غرفة طوارئ فرع الهيئة وتفعيل خطة الطوارئ والإخلاء الطبي المعتمدة لنقل المصابين وتوزيعهم على الفرق المتخصصة.

وعلى الفور تولى فريق متكامل من أطباء الطوارئ والعناية المركزة والجراحة والعظام مدعوما بفرق الأشعة والصيدلة والتمريض والأطقم المعاونة تقديم الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة تحت إشراف إدارة المستشفى والمدير الطبي.

وأشار مدير فرع الهيئة إلى أن ما جرى يعكس الجاهزية العالية والكفاءة التي يتمتع بها المجمع الطبي الدولي بالأقصر مشيدا بجهود جميع الأطباء والتمريض والعاملين الذين عملوا بروح الفريق الواحد في هذا الظرف الطارئ تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحوادث والطوارئ وتقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة للمواطنين