مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار

أكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن مجرى نهر النيل داخل حدود المحافظة آمن تمامًا ولم يتم رصد أي بقع زيتية أو ملوثات بالمياه، وذلك في أعقاب ظهور بقعة سولار بمجرى النيل في نطاق محافظة أسوان، والتي جرت السيطرة عليها وتفتيتها بشكل كامل من خلال جهود الأجهزة المختصة.

وأوضح المصدر أن فرق الرصد والمتابعة بالشركة تعمل بشكل يومي على مراقبة نوعية المياه والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى أن محطات المياه بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتضخ المياه بصورة آمنة إلى المواطنين دون أي تأثيرات.

وأوضح أن الشركة في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي طارئ قد يؤثر على عينات المياه أو جودة الخدمة، مؤكدا أن سلامة مياه الشرب وجودتها تأتي في مقدمة أولوياتها حفاظًا على صحة المواطنين.