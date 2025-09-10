سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في موقف حاسم يعكس التزام الحركة النقابية المصرية والعربية بالدفاع عن القضايا العادلة وحماية سيادة الدول.

وأكد الاتحاد أن هذا الاعتداء السافر يمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، وانتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها.

وأوضح اتحاد العمال أن هذا التصعيد، الذي يستهدف دولة تضطلع بدور محوري وفاعل في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوض بشكل مباشر كل المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف أن عمال مصر، الذين يقفون دائمًا في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء العرب، يعلنون تضامنهم الكامل مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا.

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك السافر، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي.

كما طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، حتى لا تتواصل سياسة الإفلات المعتاد من المحاسبة التي تتبعها إسرائيل، وهو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي.