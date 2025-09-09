قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
أسماء عبد الحفيظ

يُعد الفول المدمس أحد الأطباق الشعبية الأساسية على مائدة الإفطار وبالأخص فى مصر والعديد من الدول العربية، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وقدرته على منح الشبع لفترات طويلة.

لكن في أثناء تحضيره، تلجأ بعض السيدات إلى إضافة بيكربونات الصوديوم المعروفة شعبيًا بـ البيكربوناتو للحصول على نتائج معينة.

فما هو سر هذا المكون؟ ولماذا يُستخدم في تدميس الفول؟ وهل له آثار جانبية؟

ما دور البيكربوناتو في تدميس الفول؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن الطهي والتغذية فى إضافة بيكربوناتو للفول أثناء عملية التدميس، إن استخدام كمية صغيرة جدًا من البيكربونات أثناء طهي الفول قد يعود بالفوائد التالية:

1. تسريع النضج

بيكربونات الصوديوم تُغير من درجة حموضة الماء، وتجعل الوسط قلويًا، ما يُسهم في تفكيك جدران خلايا الفول، ويسرّع نضجه بنسبة تصل إلى 30%.

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

2. تحسين القوام

عند استخدامها باعتدال، تُساعد البيكربونات في الحصول على قوام كريمي ناعم للفول دون أن يتكسر أو يتفتت تمامًا.

3. المحافظة على اللون

تُقلل من اسمرار الفول الزائد وتحافظ على لونه البني الذهبي المميز، ما يجعل الطبق أكثر شهية وجاذبية.

لكن احذري الاستخدام الخاطئ قد يفسد الطبخة.

رغم فوائدها، فإن الإفراط في استخدام البيكربونات أثناء التدميس يحمل مخاطر صحية وطهيّة، منها:

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

طعم غير مستحب
الإفراط في الكمية يعطي للفول طعمًا مرًا أو يشبه الصابون.

فقدان القيمة الغذائية
المواد القلوية الزائدة قد تُؤثر على بعض الفيتامينات، خصوصًا فيتامين B.

أضرار صحية على المدى الطويل
البيكربونات تحتوي على نسبة من الصوديوم، وقد لا تناسب مرضى الضغط أو القلب.

الكمية الموصى بها

ينصح الطهاة باستخدام ¼ ملعقة صغيرة من البيكربونات لكل كيلو من الفول، وتُضاف في النصف الثاني من عملية الطهي أو عند بدء نضج الفول، وليس في البداية.

هل يمكن الاستغناء عنها؟

ولكن في هذه الحالة:

  • يُفضل نقع الفول لمدة لا تقل عن 8 ساعات قبل التدميس.
  • استخدام ماء ساخن ونظيف للطهي.
  • إضافة مكونات طبيعية مثل العدس الأصفر أو شريحة طماطم لتسريع النضج وتحسين الطعم.
الفول الفول المدمس ما دور البيكربوناتو في تدميس الفول سر البيكربوناتو في تدميس الفول سر البيكربوناتو في تدميس الفول لماذا يُستخدم ومتى يصبح خطرًا تدميس الفول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

إعادة تعبئة الزيوت

محافظة الجيزة تغلق منشأة لإعادة تعبئة الزيوت وتضبط 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة بأوسيم

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات اعمال تقنين أوضاع أراضي الدولة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تقنين أوضاع أراضي الدولة

4 آلاف فدان مساحة الأراضى الزراعية المنزرعة بالأرز بنطاق مدينة بورفؤاد لهذا العام

رئيس مدينة بورفؤاد: بدء موسم حصاد محصول الأرز بسهل الطينة

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد