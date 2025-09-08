شهي ولذيذ.. طريقة عمل عيش العدس

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عيش العدس .

طريقة عمل عيش العدس:

المكونات:

نصف كيلو من العدس الأصفر، أو على حسب الرغبة

ملعقة من الكركم اختياري

ملعقة من الملح

لتر من الماء

طريقة تحضير عيش العدس:

قومي بنقع العدس الأصفر في الماء لمدة ساعة

ثم قومي بوضع العدس في الخلاط

ثم قومي بوضع التوابل من الملح والكركم

ثم قومي بالضرب مرة أخرى حتى تحصلي على خليط ناعم قوام العجين

ثم ضعي مقلاة على النار

ثم أدهنيها بالزيت

ثم ضعي ملعقتين من الخليط في المقلاة

ثم انتظري لمدة دقيقتين حتى تحصلي على اللون الذهبي

ثم اقلبي العجين على الجهة الأخرى

ثم ارفعيه من على النار

ثم قومي بتكرار الخطوات لحين الانتهاء من الخليط.