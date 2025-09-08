قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو تسافر.. كيفية استخراج الباسبور 2025
تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
الرئيس السيسي في قمة "البريكس":مصر ترفض تهجير الفلسطينيين ومخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد
عبر الوسائل الافتراضية.. الرئيس السيسي يشارك في قمة "البريكس" ويبحث تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية
صدي البلد ينشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
الرئيس السيسي يهنئ كوريا الديمقراطية بذكرى تأسيس الجمهورية وإمارة أندورا بالعيد القومي
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين
أسهل طريقة لدفع فاتورة الغاز أونلاين
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
ضربات القلب السريعة .. أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها

ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
أسماء عبد الحفيظ

ضربات القلب السريعة، أو ما يُعرف بخفقان القلب، هي حالة يشعر بها الكثير من الأشخاص كما أن البعض يجهلون أسباب ضربات القلب السريعة، وهى عبارة عن حالة يشعر بها الشخص بأن قلبه ينبض بسرعة أو بقوة غير معتادة، قد تكون هذه الحالة مؤقتة وغير خطيرة، وقد تشير في بعض الأحيان إلى مشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي.

 في هذه السطور نتعرف على الأسباب الشائعة لسرعة ضربات القلب، ونستعرض مجموعة من النصائح للتعامل معها بفعالية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب ضربات القلب السريعة

 القلب
  • القلق والتوتر النفسي.
  • الإفراط في تناول الكافيين أو المشروبات المنبهة.
  • الإجهاد البدني أو قلة النوم.
  • فقر الدم أو نقص بعض العناصر الغذائية.
  • مشاكل في الغدة الدرقية.
  • أمراض القلب أو اضطرابات نظم القلب.
  • استخدام بعض الأدوية أو المخدرات.

نصائح للتعامل مع ضربات القلب السريعة

القلب

1. الهدوء والتنفس العميق

حاول التوقف عن أي نشاط تقوم به، واجلس في مكان هادئ، وخذ نفسًا عميقًا وبطيئًا، يمكن أن يساعد التنفس المنتظم على تهدئة الأعصاب وتنظيم ضربات القلب.

2. شرب الماء

الجفاف قد يسبب زيادة في سرعة ضربات القلب، لذا احرص على شرب كمية كافية من الماء، خاصة إذا كنت تمارس نشاطًا بدنيًا أو تتعرض للحرارة.

3. تقليل الكافيين والمنبهات

تجنب شرب كميات كبيرة من القهوة أو مشروبات الطاقة، يُفضل تقليل هذه المنبهات أو استبدالها بخيارات صحية كالأعشاب الطبيعية.

4. تجنب المواقف المجهدة

حاول إدارة التوتر عن طريق تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، اليوغا، أو المشي في الهواء الطلق.

5. ممارسة التمارين بانتظام

التمارين المعتدلة المنتظمة، مثل المشي أو السباحة، تساعد على تحسين صحة القلب وتنظيم نبضه، لكن يُنصح بعدم ممارسة التمارين الشاقة دون استشارة الطبيب.

6. النوم الجيد

الحصول على قسط كافٍ من النوم 7-8 ساعات يوميًا ضروري لاستقرار الحالة الجسدية والنفسية.

7. فحص طبي منتظم

إذا كانت ضربات القلب السريعة تحدث بشكل متكرر أو تُصاحب بأعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة، يجب مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.

ضربات القلب ضربات القلب السريعة أسباب ضربات القلب السريعة نصائح للتعامل مع ضربات القلب السريعة خفقان القلب

بالصور

ضربات القلب السريعة .. أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها

ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها

10 نصائح ترجع عربيتك المستعملة إلى حالة الـ"زيرو"

نصائح عربيتك المستعملة
نصائح عربيتك المستعملة
نصائح عربيتك المستعملة

شهي ولذيذ.. طريقة عمل عيش العدس

طريقة عمل عيش العدس
طريقة عمل عيش العدس
طريقة عمل عيش العدس

76 عاما من الفخامة .. رحلة سيارات هونشي من الرئاسة الصينية لعامة الشعب

سيارات هونشي
سيارات هونشي
سيارات هونشي

