طريقة عمل سندوتش برجر بالتورتيلا.. بمذاق لا يقاوم

سندوتش برجر بالتورتيلا من الأكلات التي يمكنك تقديمها لأطفالك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق مختلف وغير تقليدي عن السندوتشات الأخرى.

قدمت الشيف مروة مهني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتش برجر بالتورتيلا، فيما يلي….

مقادير سندوتش برجر بالتورتيلا



● لحمة مفرومة

● خبز تورتيلا

● ملح وفلفل

● بهارات

● مستردة

● بصل مكرمل

● بطاطس محمرة

● خيار مخلل

● كاتشب

● مايونيز

● شرائح جبنة شيدر

● مقرمشات الذرة

● خس كابوتشا

● طماطم مكعبات صغيرة

للتقديم:

● كاتشب

● مايونيز

● بطاطس محمرة



طريقة تحضير سندوتش برجر بالتورتيلا



تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل.

تشوح على النار ثم تضاف المستردة وتدهن من الجانبين وتترك حتى تمام النضج.

لعمل السندوتش:

يدهن خبز التورتلا بالصوص ثم يضاف البرجر ثم الجبنة الشيدر.

يغلق السندوتش ويتحمص في طاسة على النار.

يقدم مع البطاطس والصوصات.