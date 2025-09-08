قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس ترد على إنذار ترامب: مستعدون فورا للتفاوض لإنهاء الحرب
سيف زاهر: الخطيب يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي
قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن المفاوضات مع جوميز
منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادا لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026
ما حكم الحركة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026
واتساب تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟
احذر فنجان الصباح.. هذا ما تفعله القهوة في معدتك الفارغة
تحذير جديد من الصين باللون الأصفر في مواجهة إعصار تاباه
فلسطين وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة
واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025: تجنّب إثارة الخلافات

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025

ستلاحظ علاقات أكثر سلاسةً، فالصراحة والخيارات اللطيفة تُخفف التوتر. ركّز على المهام العملية، وضع أهدافًا بسيطة، وخصص وقتًا للراحة، تُعزز الأعمال اللطيفة الصغيرة الثقة وازن بين العمل والترفيه للحفاظ على انخفاض التوتر واستقرار الطاقة. .

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

 ركّز على خطوات ثابتة في العمل اليوم، ابدأ بمهمة واحدة واضحة، وأكملها جيدًا قبل الانتقال إلى مهمة أخرى. قد تظهر مساعدة من زميل؛ اقبل العرض بشكر. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

قد يلتقي الميزان العازب بشخص لطيف في مناسبة جماعية أو عن طريق صديق؛ كن صريحًا ولكن تصرّف بهدوء تجنّب إثارة الخلافات القديمة؛ ركّز على بناء الثقة والاستمتاع باللحظات الصغيرة المشتركة التي تُقوّي علاقتكما، وخطّط لشيء بسيط معًا…

برج الميزان اليوم صحيًا

إذا شعرت بالتوتر، فحاول التنفس بعمق أو التمدد برفق لبضع دقائق، تجنب تناول الوجبات الخفيفة الدسمة في وقت متأخر من الليل، واذهب إلى الفراش في موعد منتظم. تزول الآلام البسيطة بسرعة مع الراحة واتباع عادات صحية، واستمتع بأشعة الشمس .

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

  إذا احتجت إلى قرار، فازن بين الإيجابيات والسلبيات، واختر الخيار الأكثر توازنًا. تجنّب الثرثرة، وركز على المهام التي يُمكنك إنجازها اليوم؛ فإنجاز المهام الصغيرة سيبني الثقة ويفتح الباب أمام مسؤوليات جديدة ونموّ مُستمر.

برج الميزان برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الاثنين الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

ترشيحاتنا

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد