لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم

غالبا ما تكون تجربة خدر أو وخز اليدين أثناء النوم بسبب الأعصاب المضغوطة من المواقف المحرجة. ومع ذلك، فإن الخدر المستمر، خاصة مع الألم أو الضعف، يمكن أن يشير إلى متلازمة النفق الرسغي أو نقص فيتامين ب 12 أو مشاكل الأعصاب الأخرى.

يعد ضبط وضعية النوم، واستخدام جبائر المعصم، ومعالجة الحالات الكامنة أمرا بالغ الأهمية للوقاية والعلاج، مما يضمن صحة اليد على المدى الطويل.

الاستيقاظ مع خدر أو وخز في اليدين هو تجربة شائعة، وإن كانت مقلقة في كثير من الأحيان، في كثير من الحالات، يحدث ذلك بسبب أوضاع النوم المحرجة التي تضغط الأعصاب أو تقيد تدفق الدم.

على سبيل المثال، يمكن أن يضغط الاستلقاء على ذراعك أو ثني معصمك أو وضع اليدين تحت الوسادة مؤقتا على الأعصاب، مما يسبب الخدر أو الوخز. ومع ذلك، إذا كان الخدر متكررا أو مستمرا أو مصحوبا بألم أو ضعف أو فقدان التنسيق، فقد يشير إلى مشاكل كامنة مثل متلازمة النفق الرسغي أو نقص فيتامين ب 12 أو الاضطرابات العصبية. يمكن أن يؤدي التعرف على الأسباب وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب إلى منع المضاعفات وضمان نوم أفضل وصحة اليد على المدى الطويل.

ما هو خدر اليد



يشير خدر اليد إلى فقدان الإحساس الطبيعي في إحدى اليدين أو كلتا اليدين، قد تشعر وكأنها دبابيس وإبر أو وخز أو نقص كامل في الشعور. في بعض الأحيان، يأتي الخدر ويذهب؛ وفي أوقات أخرى، قد يستمر أو يزداد سوءا.

طبيا، يحدث خدر اليد عندما تتعطل الإشارات بين الأعصاب في يدك ودماغك، عادة ما يكون الخدر العرضي، كما هو الحال عندما تتكئ على ذراعك لفترة طويلة جدا، غير ضار. ولكن إذا كان الخدر متكررا أو مستمرا أو مرتبطا بالضعف أو الألم أو مشاكل التنسيق، فقد يشير إلى سبب أكثر خطورة يحتاج إلى تقييم طبي.

الأسباب الشائعة لخدر اليد أثناء النوم

يمكن أن ينتج خدر اليد عن عدة عوامل، بما في ذلك وضعية النوم وضغط الأعصاب والظروف الصحية، قد وجد أن النائمين الجانبيين، وخاصة النساء دون سن الستين، أكثر عرضة لضغط الأعصاب المتوسطة، تشمل الأسباب الأخرى ضغط العصب الزندي ونقص فيتامين ب 12 وحالات مثل الاعتلال العصبي المحيطي أو مشاكل العمود الفقري العنقي.

1. وضعية النوم وضغط الأعصاب

الجاني الأكثر شيوعا هو ضغط الأعصاب بسبب كيفية نومنا.

يمكن لمواقف مثل الاستلقاء على ذراعك أو ثني معصمك بشكل محرج أو وضع يديك تحت وسادتك أن تضغط على الأعصاب الزندية أو المتوسطة أو الشعاعية، مما يؤدي إلى خدر مؤقت أو وخز.



2. متلازمة النفق الرسغي (ضغط العصب المتوسط)

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتراكم الضغط على العصب المتوسط في المعصم، يمكن أن يسبب خدرا أو وخزا أو ضعفا، خاصة في أصابع الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر، غالبا ما تتفاقم الأعراض في الليل لأن المعصم يميل إلى الانحناء أثناء النوم.



3. ضغط العصب الزندي (متلازمة النفق الزندي)

يمكن أن يسبب الضغط على العصب الزندي عند الكوع، المعروف باسم متلازمة النفق الزندي، خدرا على الجانب الخارجي من اليد (جانب "الإصبع الصغير")، النوم مع ثني المرفقين لفترات طويلة هو محفز شائع.



4. نقص فيتامين ب 12

يمكن أن تضعف المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 وظيفة الأعصاب، يمكن أن يؤدي عدم كفاية B12 إلى خدر مستمر وخز وضعف وحتى مشاكل التوازن إذا تركت دون علاج.



5. الظروف الصحية الكامنة وتلف الأعصاب

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

الاعتلال العصبي المحيطي، غالبا ما يرتبط بمرض السكري أو إساءة استخدام الكحول

داء الفقار العنقي، حيث تضغط المشاكل في الرقبة على الأعصاب

السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو متلازمة المخرج الصدري، على الرغم من أن هذه أقل شيوعا

المصدر: timesofindia