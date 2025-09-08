قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم

أسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
أسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
هاجر هانئ

غالبا ما تكون تجربة خدر أو وخز اليدين أثناء النوم بسبب الأعصاب المضغوطة من المواقف المحرجة. ومع ذلك، فإن الخدر المستمر، خاصة مع الألم أو الضعف، يمكن أن يشير إلى متلازمة النفق الرسغي أو نقص فيتامين ب 12 أو مشاكل الأعصاب الأخرى.
يعد ضبط وضعية النوم، واستخدام جبائر المعصم، ومعالجة الحالات الكامنة أمرا بالغ الأهمية للوقاية والعلاج، مما يضمن صحة اليد على المدى الطويل.

الاستيقاظ مع خدر أو وخز في اليدين هو تجربة شائعة، وإن كانت مقلقة في كثير من الأحيان، في كثير من الحالات، يحدث ذلك بسبب أوضاع النوم المحرجة التي تضغط الأعصاب أو تقيد تدفق الدم.

على سبيل المثال، يمكن أن يضغط الاستلقاء على ذراعك أو ثني معصمك أو وضع اليدين تحت الوسادة مؤقتا على الأعصاب، مما يسبب الخدر أو الوخز. ومع ذلك، إذا كان الخدر متكررا أو مستمرا أو مصحوبا بألم أو ضعف أو فقدان التنسيق، فقد يشير إلى مشاكل كامنة مثل متلازمة النفق الرسغي أو نقص فيتامين ب 12 أو الاضطرابات العصبية. يمكن أن يؤدي التعرف على الأسباب وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب إلى منع المضاعفات وضمان نوم أفضل وصحة اليد على المدى الطويل.

ما هو خدر اليد


يشير خدر اليد إلى فقدان الإحساس الطبيعي في إحدى اليدين أو كلتا اليدين، قد تشعر وكأنها دبابيس وإبر أو وخز أو نقص كامل في الشعور. في بعض الأحيان، يأتي الخدر ويذهب؛ وفي أوقات أخرى، قد يستمر أو يزداد سوءا.

طبيا، يحدث خدر اليد عندما تتعطل الإشارات بين الأعصاب في يدك ودماغك، عادة ما يكون الخدر العرضي، كما هو الحال عندما تتكئ على ذراعك لفترة طويلة جدا، غير ضار. ولكن إذا كان الخدر متكررا أو مستمرا أو مرتبطا بالضعف أو الألم أو مشاكل التنسيق، فقد يشير إلى سبب أكثر خطورة يحتاج إلى تقييم طبي.

هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟

الأسباب الشائعة لخدر اليد أثناء النوم

يمكن أن ينتج خدر اليد عن عدة عوامل، بما في ذلك وضعية النوم وضغط الأعصاب والظروف الصحية، قد وجد أن النائمين الجانبيين، وخاصة النساء دون سن الستين، أكثر عرضة لضغط الأعصاب المتوسطة، تشمل الأسباب الأخرى ضغط العصب الزندي ونقص فيتامين ب 12 وحالات مثل الاعتلال العصبي المحيطي أو مشاكل العمود الفقري العنقي.

1. وضعية النوم وضغط الأعصاب
الجاني الأكثر شيوعا هو ضغط الأعصاب بسبب كيفية نومنا.
يمكن لمواقف مثل الاستلقاء على ذراعك أو ثني معصمك بشكل محرج أو وضع يديك تحت وسادتك أن تضغط على الأعصاب الزندية أو المتوسطة أو الشعاعية، مما يؤدي إلى خدر مؤقت أو وخز.


2. متلازمة النفق الرسغي (ضغط العصب المتوسط)
تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتراكم الضغط على العصب المتوسط في المعصم، يمكن أن يسبب خدرا أو وخزا أو ضعفا، خاصة في أصابع الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر، غالبا ما تتفاقم الأعراض في الليل لأن المعصم يميل إلى الانحناء أثناء النوم.


3. ضغط العصب الزندي (متلازمة النفق الزندي)
يمكن أن يسبب الضغط على العصب الزندي عند الكوع، المعروف باسم متلازمة النفق الزندي، خدرا على الجانب الخارجي من اليد (جانب "الإصبع الصغير")، النوم مع ثني المرفقين لفترات طويلة هو محفز شائع.


4. نقص فيتامين ب 12
يمكن أن تضعف المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 وظيفة الأعصاب، يمكن أن يؤدي عدم كفاية B12 إلى خدر مستمر وخز وضعف وحتى مشاكل التوازن إذا تركت دون علاج.


5. الظروف الصحية الكامنة وتلف الأعصاب
تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:
الاعتلال العصبي المحيطي، غالبا ما يرتبط بمرض السكري أو إساءة استخدام الكحول
داء الفقار العنقي، حيث تضغط المشاكل في الرقبة على الأعصاب
السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو متلازمة المخرج الصدري، على الرغم من أن هذه أقل شيوعا

المصدر: timesofindia

النوم خدر اليد أثناء النوم خدر اليد ضغط الأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

ترشيحاتنا

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها.. افتتاح جلسات لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية بموسكو

اليوم العالمي للهواء النظيف

تحت شعار السباق من أجل الهواء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد