منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة منة فضالى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة.

وظهرت منة فضالى ، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستاناً باللون الأزرق القصير فوق الركبة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز منة فضالى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد منة فضالى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.