يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

يعد انسداد الشرايين من المشكلات الصحية الخطيرة التي تسبب مضاعفات عديدة للإنسان قد تصل لتدمير الساقين و السكتة القلبية والوفاة.

ووفقا لما ذكرته مؤسسة القلب البريطانية إن اتباع نمط حياة صحي وإدارة عوامل الخطر أمر حيوي لإبطاء تراكم المواد الدهنية في الشرايين وسيساعد هذا على منع أعراض مثل الذبحة الصدرية وانسداد الشرايين وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عادات تحمى من انسداد الشرايين

تناول نظام غذائي متوازن

حاول تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات، وقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون المشبعة .

البقاء نشيطا

هذا سوف يساعدك على إدارة وزنك وخفض مستويات الكوليسترول والحماية من انسداد الشرايين.

فحوصات صحية منتظمة

راجع طبيبك العام أو الممرضة لفحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديك.

الاقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين يقلل من احتمالات انسداد الشرايين و تلف الأوعية الدموية لديك.