قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو
«الغندور» يشيد بدفاع الفراعنة ويمنح رامي ربيعة لقب الأفضل بمباراة بوركينافاسو
ترامب: الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة حزب الله العراقي
منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو
منير أديب: إسرائيل تشعل المنطقة.. ومصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططاتها | فيديو
أمين الفتوى: صحابة النبي حافظوا على الآثار والتماثيل والمعابد والحضارة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
شريف عامر: إسرائيل كسرت كل قواعد صراعها العربي بقصف قطر
طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

 

نجح منتخب مصر في الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد ما تعادل سلبيًا مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

 

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ليبقى متفوقًا بفارق 5 نقاط كاملة عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. وبات الفراعنة بحاجة إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو لحسم بطاقة التأهل رسميًا.

حسابات التأهل

في حال وصول منتخب مصر إلى النقطة 22، يضمن التأهل المباشر إلى المونديال، إذ إن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه منتخب بوركينا فاسو هو 21 نقطة فقط.

تشكيل الفريقين

دخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد عيد

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح

أما منتخب بوركينا فاسو فقد بدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري – دايو – إدموند تابسوبا – ياجو

خط الوسط: بيرتراند تراوري – سعيدو سيمبوري – بلاتي توري – محمد زوجرانا – لري

الهجوم: دانجو واتارا

منتخب مصر جيبوتي بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

مستقبل وطن

عبدالغني: الاعتداء السافر من الاحتلال الإسرائيلي على قطر سابقة خطيرة

مجلس النواب

نواب البرلمان: حصر العقارات الآيلة للسقوط أمر عاجل لحماية الأرواح.. ونطالب بخطة واضحة وتمويل عاجل للتنفيذ

النائبة مرثا محروس

محروس تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: مساس بالسيادة العربية

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد