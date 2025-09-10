منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

نجح منتخب مصر في الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد ما تعادل سلبيًا مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ليبقى متفوقًا بفارق 5 نقاط كاملة عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. وبات الفراعنة بحاجة إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو لحسم بطاقة التأهل رسميًا.

حسابات التأهل

في حال وصول منتخب مصر إلى النقطة 22، يضمن التأهل المباشر إلى المونديال، إذ إن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه منتخب بوركينا فاسو هو 21 نقطة فقط.

تشكيل الفريقين

دخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد عيد

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح

أما منتخب بوركينا فاسو فقد بدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري – دايو – إدموند تابسوبا – ياجو

خط الوسط: بيرتراند تراوري – سعيدو سيمبوري – بلاتي توري – محمد زوجرانا – لري

الهجوم: دانجو واتارا