تعليق من حسين الشحات بعد فوز منتخب مصر الثاني على تونس

علق اللاعب حسين الشحات علي فوز منتخب مصر الثاني وديًا على نظيره التونسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر حسين الشحات صورة من المباراه و علق عليها قائلا: الحمد لله.

وحقق منتخب مصر الثاني فوزًا وديًا كبيرًا على نظيره التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.

افتتح يحيى زكريا التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس التونسي من التصدي لها.

وأضاف مصطفى سعد "ميسي" الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد استغلال خطأ دفاعي، لينهي الفراعنة الشوط الأول متقدمين بثنائية.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري تفوقه، حيث وقع البديل ميدو جابر على الهدف الثالث في الدقيقة 65 من تسديدة قوية بعيدة المدى، ليؤكد تفوق الفراعنة في اللقاء.