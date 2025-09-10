عمرو الدردير يكشف: حسين الشحات يتلقى عرضًا مُغريًا من هذا النادي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تلقي حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عروضًا مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "الشحات يتلقى عرضًا مغريًا من الاتحاد الليبي".

وكان إسماعيل يوسف، المدير الرياضي لنادي الاتحاد الليبي، قد كشف عن اقتراب ناديه من التعاقد مع لاعب من النادي الأهلي.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "هناك لاعب من النادي الأهلي سينتقل إلى نادي الاتحاد الليبي في الفترة الجارية".

وتابع: "اللاعب مصري وقد أنهيت معه كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الفترة الحالية".

وأشار أيضًا: "نجحنا في الأيام الماضية في التعاقد مع مهاجم مميز لينضم لصفوف الفريق في الموسم المقبل".