بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
رئيس وزراء بريطانيا يصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بـ «الانتهاك الخطير»
بوركينافاسو يُقدّم هدية خاصة لـ محمد صلاح .. شاهد
دمــ.ـاء في الدوحة.. قتيــ.ـل ثانٍ يسقط جراء الهجوم الإسرائيلي على قطر
من غرفة السيطرة.. «زامير» يقود الطيارين الإسرائيليين شخصيًا لضرب قادة حماس في قطر|شاهد
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
رياضة

بوركينافاسو يُقدّم هدية خاصة لـ محمد صلاح .. شاهد

محمد صلاح
سارة عبد الله

قدّم الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو هدية خاصة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وأهدى المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو بورتريه يحمل صورة محمد صلاح والتقطا صورًا تذكارية عقب نهاية المباراة.

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

وكان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.

بوركينا فاسو محمد صلاح منتخب مصر ليفربول

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

منتخب مصر

نادر السيد يكشف طريقة لعب منتخب مصر أمام بوركينافاسو ويشيد بحسام حسن

تريزيجيه وعمر مرموش

تريزيجيه يوجّه رسالة لـ عمر مرموش بعد الإصابة في لقاء بوركينافاسو

محمود أبو رجيلة

من أعمدة مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد محمود أبو رجيلة

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

