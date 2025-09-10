قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو
«الغندور» يشيد بدفاع الفراعنة ويمنح رامي ربيعة لقب الأفضل بمباراة بوركينافاسو
ترامب: الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة حزب الله العراقي
منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو
منير أديب: إسرائيل تشعل المنطقة.. ومصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططاتها | فيديو
أمين الفتوى: صحابة النبي حافظوا على الآثار والتماثيل والمعابد والحضارة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
شريف عامر: إسرائيل كسرت كل قواعد صراعها العربي بقصف قطر
طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
رياضة

«الغندور» يشيد بدفاع الفراعنة ويمنح رامي ربيعة لقب الأفضل بمباراة بوركينافاسو

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي خالد الغندور بدفاع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "رامي ربيعة هو رجل المباراة طوال الـ90 دقيقة.. برافو."

وخطف منتخب مصر نقطة ثمينة من بوركينا فاسو بعد التعادل السلبي في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب 4 أغسطس، ضمن الجولة الثامنة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش في الدقيقة 4، حيث تدخل الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب ليكمل اللقاء. لكن مرموش سقط مرة أخرى دون تدخل أي لاعب في الدقيقة 7، ليخرج من الملعب لتلقي العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن باللاعب أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 19، حصلت بوركينا فاسو على ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بالقرب من الراية الركنية، نفذها بيرتراند تراوري بعرضية داخل المنطقة شتتها الدفاع، لتصل إلى بلاتي توريه الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

كما نفذت ركلة ركنية لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 22 من الجهة اليسرى عبر بيرتراند تراوري بتمريرات قصيرة، لكنها مرت دون خطورة على مرمى مصر.

وجاءت تسديدة خطيرة في الدقيقة 52 من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، لكنها اصطدمت بالدفاع وذهبت بين أحضان الحارس.

وفي الدقيقة 67، ألغى الحكم هدفًا لمنتخب مصر سجله أسامة فيصل بداعي التسلل.

وحصلت بوركينا فاسو على ركلة حرة في الدقيقة 80 من منتصف الملعب الهجومي بالجهة اليسرى، نفذها ستيف ياجو بعرضية داخل المنطقة، قابلها دانجو واتارا برأسية قوية لكنها مرت فوق العارضة.

كأس العالم ٢٠٢٦ بوركينا فاسو منتخب مصر

