ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن موقف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر.

وكتب عبد الباسط عبر فيسبوك: "ليفربول أرسل طائرة خاصة إلى بوركينا فاسو من أجل محمد صلاح، ليغادر مباشرة إلى إنجلترا."

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

وكان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.