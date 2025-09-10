منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

تنفست الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم الصعداء أمس بعدما نجح المنتخب المصري في الحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تعادل المنتخب الوطني مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 20 نقطة، محققين 6 انتصارات وتعادلين، ليظل الفارق بينه وبين منتخب بوركينا فاسو خمس نقاط كاملة.

حسابات التأهل

أصبح منتخب مصر بحاجة إلى نقطتين فقط من أجل ضمان التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض المباراتين المتبقيتين أمام كل من جيبوتي وغينيا بيساو، وفي حال نجاح الفراعنة في الحصول على نقطتين، سواء بالفوز أو التعادل، سيصل الفريق إلى النقطة 22، وهو الرصيد الذي يضمن له حجز بطاقة التأهل مباشرة، خصوصاً أن الحد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه منتخب بوركينا فاسو لا يتجاوز 21 نقطة.

نتيجة مواجهة بوركينا فاسو

تمكن المنتخب المصري من العودة بتعادل سلبي ثمين أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء على ملعب "4 أغسطس" بالعاصمة واجادوجو، لحساب الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية، ورغم أن النتيجة انتهت دون أهداف، فإنها عززت من موقف الفراعنة في سباق التأهل، وزادت من فرصهم في بلوغ المونديال.

تشكيل منتخب مصر

دخل المدير الفني حسام حسن اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد عيد.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو

بدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوفي.

خط الدفاع: عيسى كابوري – دايو – إدموند تابسوبا – ياجو.

خط الوسط: بيرتراند تراوري – سعيدو سيمبوري – بلاتي توري – محمد زوجرانا – لري.

خط الهجوم: دانجو واتارا.

موعد المباراة المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية، وتأتي هذه المباراة خلال فترة التوقف الدولي المقررة بين 6 و15 أكتوبر، حيث يسعى الفراعنة إلى حسم التأهل رسميًا من خلالها قبل الجولة الأخيرة.