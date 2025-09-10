منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يفتح النار علي حسام حسن والسبب مصطفى محمد
تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
ولاء خنيزي

تنفست الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم الصعداء أمس بعدما نجح المنتخب المصري في الحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تعادل المنتخب الوطني مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 20 نقطة، محققين 6 انتصارات وتعادلين، ليظل الفارق بينه وبين منتخب بوركينا فاسو خمس نقاط كاملة.

حسابات التأهل

أصبح منتخب مصر بحاجة إلى نقطتين فقط من أجل ضمان التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض المباراتين المتبقيتين أمام كل من جيبوتي وغينيا بيساو، وفي حال نجاح الفراعنة في الحصول على نقطتين، سواء بالفوز أو التعادل، سيصل الفريق إلى النقطة 22، وهو الرصيد الذي يضمن له حجز بطاقة التأهل مباشرة، خصوصاً أن الحد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه منتخب بوركينا فاسو لا يتجاوز 21 نقطة.

نتيجة مواجهة بوركينا فاسو

تمكن المنتخب المصري من العودة بتعادل سلبي ثمين أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء على ملعب "4 أغسطس" بالعاصمة واجادوجو، لحساب الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية، ورغم أن النتيجة انتهت دون أهداف، فإنها عززت من موقف الفراعنة في سباق التأهل، وزادت من فرصهم في بلوغ المونديال.

تشكيل منتخب مصر

دخل المدير الفني حسام حسن اللقاء بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد حمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد عيد.
  • خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمود حسن "تريزيجيه".
  • خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو

بدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: كوفي.
  • خط الدفاع: عيسى كابوري – دايو – إدموند تابسوبا – ياجو.
  • خط الوسط: بيرتراند تراوري – سعيدو سيمبوري – بلاتي توري – محمد زوجرانا – لري.
  • خط الهجوم: دانجو واتارا.

موعد المباراة المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية، وتأتي هذه المباراة خلال فترة التوقف الدولي المقررة بين 6 و15 أكتوبر، حيث يسعى الفراعنة إلى حسم التأهل رسميًا من خلالها قبل الجولة الأخيرة.

منتخب مصر المنتخب المصري التصفيات الأفريقية كأس العالم 2026 كأس العالم

