قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
ولاء خنيزي

في مشهد صادم للكيان الإسرائيلي، أظهرت جماهير كرة القدم في إيطاليا تضامنًا واسعًا مع سكان قطاع غزة، الذين يتعرضون منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى قتل وتعذيب، فلم تكن مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره الإسرائيلي حدث رياضيًا فقط، بل حمل أبعادًا سياسية وإنسانية بارزة، جعلت نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناولون الحدث خلال الساعات القليلة الماضية.

إيطاليا تتفوق على إسرائيل في تصفيات المونديال

خاض المنتخب الإيطالي مواجهة قوية ضد المنتخب الإسرائيلي في المجر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وانتهت المباراة بفوز مثير لإيطاليا بنتيجة 5 – 4، في ظل أجواء مشحونة سياسيًا وأمنيًا، إذ يضطر المنتخب الإسرائيلي إلى اللعب على ملاعب محايدة لأسباب أمنية.

لافتات ورسائل تضامنية من المدرجات

ارتفعت في المدرجات لافتات ضخمة كتب عليها باللغة الإنجليزية كلمة "توقفوا"، في إشارة مباشرة إلى الحرب على غزة، كما أعرض مشجعو المنتخب الإيطالي عن احترام النشيد الوطني الإسرائيلي، وأداروا ظهورهم أثناء عزفه، في رسالة احتجاجية واضحة تعكس الرفض الشعبي لجرائم الاحتلال.

اشتباكات بين اللاعبين وتصاعد التوتر

التوتر لم يقتصر على المدرجات فقط، بل امتد إلى أرضية الملعب عقب صافرة النهاية، حيث اندلعت مشادات بين لاعبي المنتخبين، وقد التُقطت مشاهد للمدير الفني للمنتخب الإيطالي، جينارو جاتوزو، وهو يوجه حديثًا حادًا لأحد لاعبي إسرائيل مطالبًا إياه بالصمت، قبل أن يتطور الموقف إلى محاولات اشتباك جسدي بين الطرفين، هذا التداخل بين الرياضة والسياسة أظهر أن الملاعب الأوروبية ساحة للتعبير عن الرفض الشعبي لجرائم الاحتلال، ورسالة دعم معنوي لأهل غزة في معاناتهم المستمرة.

تكرار مشاهد الغضب في فرنسا

هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها ضد المنتخب الإسرائيلي، فقد سبق أن واجهت دولة الاحتلال مواقف مشابهة في نوفمبر الماضي بفرنسا، فخلال نشيد إسرائيل الوطني قابلته الجماهير الفرنسية بصيحات استهجان وصفارات مدوية قبل انطلاق مباراة دوري الأمم الأوروبية، كما شهدت المباراة مقاطعة كبيرة من الجمهور الفرنسي، إذ بيع 20 ألف تذكرة فقط في ملعب يتسع لـ80 ألف متفرج، بينما احتشد المئات خارج الملعب رافعين الأعلام الفلسطينية، لتندلع بعد ذلك اشتباكات قصيرة بين مشجعي المنتخبين.

الملاعب الأوروبية كرة القدم إيطاليا المنتخب الإسرائيلي المنتخب الإيطالي

