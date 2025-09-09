البشرة والشعر والأظافر.. 5 مخاطر لنقص الحديد في الجسم

الحديد من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لتكوين الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء من الرئتين إلى مختلف أنحاء الجسم، كما يساهم الحديد في إنتاج الطاقة، ودعم الجهاز المناعي، والمساعدة في تصنيع الهرمونات والبروتينات، إضافةً إلى الحفاظ على وظائف الخلايا والأعضاء، ونفص الحديد في جسم الإنسان من الممكن ان يؤثر على الشعر والبشرة وذلك وفقًا لما نشره موقع " healthsite"

انعكاس نقص الحديد على البشرة

عندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، يقل وصول الأكسجين إلى خلايا الجلد، مما يؤدي إلى ظهور علامات واضحة مثل شحوب البشرة أو جفافها وفقدانها للحيوية، وتستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء، وتُعد الهالات السوداء تحت العين إحدى العلامات المبكرة التي قد تكشف عن نقص الحديد.

تأثير نقص الحديد على الشعر

الشعر من أوائل المناطق التي تتأثر بنقص الحديد حيث يفقد لمعانه الطبيعي ويصبح أكثر عرضة للتقصف والتساقط المفرط، وبسبب قلة وصول الأكسجين إلى بصيلات الشعر، يضعف نموه ويبدو باهتًا وخاليًا من الحيوية، وهو ما قد يسبب إزعاجًا كبيرًا للمصابين.

الأظافر الهشة

يؤدي نقص الحديد إلى هشاشة الأظافر وتشققها بسهولة، وظهور نتوءات عليها، وفي الحالات المتقدمة قد تأخذ الأظافر شكلاً مقوسًا غير طبيعي، مما يُعد إشارة تحذيرية على أن الجسم يعاني من خلل في الحفاظ على أنسجته.

الهالات السوداء تحت العين

على الرغم من أن قلة النوم سبب شائع لظهور الهالات السوداء، فإن نقص الحديد قد يكون عاملاً رئيسيًا أيضًا لظهور تلك الهالات، حيث ان ضعف إمداد الأكسجين يجعل الجلد الرقيق تحت العين أكثر قتامة وغورًا، وقد تُعد هذه العلامة من أوائل المؤشرات البصرية على وجود نقص في مستويات الحديد قبل ظهور أعراض أشد وضوحًا مثل الإرهاق المستمر.

تشققات زوايا الفم

من العلامات المرتبطة بنقص الحديد هي التهاب الشفة أو التشققات في زوايا الفم حيث يفقد الجلد قدرته على التجدد سريعًا، مما يجعل المناطق الحساسة كالفم أكثر عرضة للجفاف والتشقق، وهو ما قد يسبب صعوبة عند الأكل أو الكلام.

سبل العلاج والتغذية السليمة

يمكن مواجهة نقص الحديد عبر إدخال تغييرات غذائية صحية، منها: