مراد مكرم يشيد بـ أداء منتخب مصر الثاني أمام تونس..شاهد

أشاد الفنان مراد مكرم بـ أداء المنتخب المصري الثاني أمام تونس.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"الي قال ان مصر ولادة ما كذبش...ماعجبكش ماتش مصر و بوركينا فاسو امبارح مثلا،متع عنيك بماتش مصر و تونس ...حسين الشحات ،السوليه،الشناوي ،جاد ،ميدو جابر،و غيرهم كتير عملوا عظمه".

وعلق اللاعب حسين الشحات علي فوز منتخب مصر الثاني وديًا على نظيره التونسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر حسين الشحات صورة من المباراه و علق عليها قائلا: الحمد لله.

وحقق منتخب مصر الثاني فوزًا وديًا كبيرًا على نظيره التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.

افتتح يحيى زكريا التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس التونسي من التصدي لها.

وأضاف مصطفى سعد "ميسي" الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد استغلال خطأ دفاعي، لينهي الفراعنة الشوط الأول متقدمين بثنائية.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري تفوقه، حيث وقع البديل ميدو جابر على الهدف الثالث في الدقيقة 65 من تسديدة قوية بعيدة المدى، ليؤكد تفوق الفراعنة في اللقاء.