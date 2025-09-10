منتخب مصر الثاني يحسم ودية تونس بثلاثية استعدادًا لكأس العرب

حقق منتخب مصر الثاني فوزًا وديًا كبيرًا على نظيره التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.

افتتح يحيى زكريا التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس التونسي من التصدي لها. وأضاف مصطفى سعد "ميسي" الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد استغلال خطأ دفاعي، لينهي الفراعنة الشوط الأول متقدمين بثنائية.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري تفوقه، حيث وقع البديل ميدو جابر على الهدف الثالث في الدقيقة 65 من تسديدة قوية بعيدة المدى، ليؤكد تفوق الفراعنة في اللقاء.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد هاني – مصطفى العش – محمود حمدي الونش – يحيى زكريا

الوسط: عمرو السولية – غنام محمد – أكرم توفيق – مصطفى سعد ميسي – حسين الشحات

الهجوم: ناصر منسي

وكان منتخب مصر الثاني قد افتتح سلسلة ودياته أمام تونس بالفوز في اللقاء الأول بهدف دون رد، أحرزه محمد مجدي أفشة يوم السبت الماضي.