تصفيات المونديال| البرتغال تهزم المجر.. وفرنسا تقلب الطاولة على أيسلندا

حقق منتخب البرتغال فوزا مثيرًا على المجر بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

منح بارناباس فارجا التقدم للمجر في الدقيقة 21، بينما أدرك برناردو سيلفا التعادل للبرتغال في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أضاف كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و86، بينما أحرز فارجا هدف المجر الثاني في الدقيقة 84.

وكان المنتخب البرتغالي استهل مشواره في تصفيات المونديال بفوز ساحق على أرمينيا 5-0.

فرنسا تقلب الطاولة على أيسلندا

وفي مباراة أخرى ضمن تصفيات المونديال، فاز منتخب فرنسا على أيسلندا بهدفين مقابل هدف.

سجل أندري جودجونسن هدف أيسلندا في الدقيقة 21، بينما سجل مبابي وباركولا هدفي فرنسا في الدقيقتين 45 و62.