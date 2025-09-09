طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة

تحدث طارق أبو العنين رئيس بعثة المنتخب الوطني عن تعادل الفراعنة أمام بوركينا فاسو واقتراب التأهل للمونديال.

وقال طارق أبو العنين في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "واجهنا ضغوطا نفسية كبيرة قبل مباراة بوركينا فاسو لأن الأجواء كانت صعبة".

وأضاف أبو العنين: "لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة".

وواصل: "مرموش تعرض لكدمة وسيخضع لفحوصات على قدمه ومن الصعب الحديث عن تفاصيل الإصابة حاليًا إلا بعد إجراء الفحوصات".

وتابع: "أشكر حسام حسن وإبراهيم حسن على المجهود المبذول والمهمة لن تكن سهلة".

وواصل: "أحيي جميع اللاعبين في منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية وجعولنا على بعد خطوة من التأهل للمونديال".

واختتم: "سيتم صرف مكافآت للاعبي المنتخب وفقا للائحة، ونشارك حسام حسن فرحته والكل داعم له".