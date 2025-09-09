قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
هجوم الدوحة يفجّر غضبًا في واشنطن: مستشارو ترامب مصدومون من ضربة إسرائيل
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية
اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة
ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم
إعلام عبري: إسرائيل لم تؤكد بعد تصفية قادة حماس في قطر
الدوحة تتوعد تل أبيب.. رئيس وزراء قطر يتهم نتنياهو بالهمجية وإسرائيل بممارسة «إرهاب دولة»
رياضة

19 دولة تؤكد مشاركتها في البطولة العربية والإفريقية للترايثلون مع جامعة الجلالة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر، عن قائمة الدول المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية وبطولة جامعة الجلالة للترايثلون والدواثلون والأكواثلون، والتي تقام لأول مرة بمدينة الجلالة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع جامعة الجلالة.

وضمت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن، ليبيا، كندا، سوريا، فلسطين، الكويت، الجزائر، المغرب، موزمبيق، جنوب أفريقيا، توجو، زيمبابوي، موريشيوس، الإمارات، التشيك، كرواتيا، صربيا، أستراليا، إيرلندا، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويشهد حفل افتتاح بطولة جامعة الجلالة للترايثلون والدواثلون والأكواثلون كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأنطونيو أرماني رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعلي زايد العداء الدولي السابق ورئيس الاتحاد الليبي للترايثلون، وبختيار فريق رئيس الاتحاد العراقي للعبة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

كما يحضر كل من الدكتور طارق الخياط رئيس الاتحاد الأردني ونائب رئيس الاتحاد العربي، واللواء عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون.

من المقرر أن يشارك نحو 650 لاعبًا مصريًا في فعاليات البطولة، بينما يمثل الدول الأجنبية نحو 100 لاعب، بخلاف اللاعبين الموجودين على قوائم الانتظار.

وأكد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو صاحب فكرة إقامة البطولة في مدينة الجلالة لتكون أول حدث رياضي مصري عربي أفريقي دولي تستضيفه هذه المدينة الجديدة.

وأوضح أن إقامة الفعاليات الرياضية الكبرى في هذه المدن الجديدة يعمل على الترويج لها وتعزيز السياحة الرياضية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة بالبطولة من لاعبين وطواقم فنية وإدارية.

وتقام البطولة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع جامعة الجلالة، ويعد هذا الحدث الرياضي استثنائيا حيث يجمع أبطال أفريقيا والعالم العربي للتنافس في سباقات السباحة وركوب الدراجات والجري، وسط أجواء رياضية عالمية على شاطئ البحر الأحمر.

الاتحاد المصري للترايثلون والدواثلون والأكواثلون جامعة الجلالة

