بعد التعادل مع بوركينا فاسو.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

بعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لملاقاة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

حصد المنتخب المصري نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو.

خطوة فاصلة لمنتخب مصر نحو المونديال

أصبح منتخب مصر بحاجة إلى نقطتين فقط من مباراتيه المقبلتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو لضمان بطاقة التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

اللقاء المرتقب أمام جيبوتي في أكتوبر يمثل فرصة ذهبية للفراعنة لحسم التأهل مبكرًا قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، في ظل سعي المنتخب لتحقيق ظهوره الرابع تاريخيًا في المونديال، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.