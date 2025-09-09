منتخب مصر الثاني يعزز تقدمه على تونس بهدفي يحيى زكريا ومصطفى سعد ميسي

عزّز منتخب مصر الثاني تقدمه أمام نظيره التونسي في اللقاء الودي المقام على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وافتتح يحيى زكريا، لاعب غزل المحلة، التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 18، ضاعف مصطفى سعد "ميسي" النتيجة لصالح الفراعنة، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك المنتخب التونسي، ليمنح مصر ثاني أهدافها في اللقاء.

وكان منتخب مصر تفوق على تونس في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما يوم السبت الماضي، بهدف دون رد سجله محمد مجدي "أفشة".