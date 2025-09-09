مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

أبدى نادي مانشستر سيتي قلقه بشأن إصابة مهاجمه الدولي عمر مرموش، التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المباراة التي أقيمت على ملعب "4 أغسطس" بالعاصمة واجادوجو، انتهت بالتعادل السلبي، ليؤجل الفراعنة حسم بطاقة التأهل إلى الجولة المقبلة أمام جيبوتي.



شارك مرموش في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، لكنه تعرض لتدخل قوي في الدقيقة الرابعة، أجبره على تلقي العلاج داخل الملعب، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية اللقاء.

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي: "أُجبر عمر مرموش على مغادرة الملعب مبكرًا بعد إصابة في ساقه، خلال تعادل مصر مع بوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى"، مشيرًا إلى أن المواجهة اتسمت بالتوتر وندرة الفرص الواضحة.

مصر تقترب من المونديال

رغم التعادل، واصل المنتخب المصري تصدره للمجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متقدمًا على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

وأكد النادي الإنجليزي أن فوز مصر في الجولة المقبلة أمام جيبوتي، المقرر إقامتها في أكتوبر، سيضمن تأهلها رسميًا إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخها، إذ يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى النهائيات.