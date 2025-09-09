محمد بركات: تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بطعم الفوز

أعرب محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رضاه التام بالتعادل السلبي الذي حققه الفراعنة أمام بوركينا فاسو، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المواجهة التي جرت على ملعب «4 أغسطس» في واجادوجو، انتهت دون أهداف، لتُرحّل حسم بطاقة تأهل منتخب مصر إلى الجولة المقبلة أمام جيبوتي، مع اقتراب الفراعنة بشكل كبير من ضمان العبور للمرة الرابعة في تاريخهم.

أكد بركات في تصريحات تليفزيونية أن التعادل جاء "بطعم المكسب"، موضحًا أن بوركينا فاسو تُعد المنافس الأقرب لمصر في المجموعة، وكانت المباراة بالنسبة لهم الفرصة الأخيرة للإبقاء على آمال التأهل.

وأضاف: "حسام حسن تعامل مع اللقاء بشكل مميز، واللاعبون كانوا واضحين في رغبتهم بعدم الخسارة، وهو ما يعكس الروح القتالية داخل الفريق".

أشاد بركات بالأرقام التي حققها حسام حسن منذ توليه المسؤولية، قائلًا: "لم يخسر أي مباراة حتى الآن، تعادل في مواجهتين فقط، واستقبلت شباكه هدفين فقط، وهي أرقام جيدة للغاية".

كما خص بالذكر محمد هاني، معتبرًا إياه أحد أبرز نجوم اللقاء أمام بوركينا فاسو، مشيدًا بمستواه الدفاعي وقدرته على إغلاق الجبهة اليمنى.

اختتم بركات حديثه بالتأكيد على أن منتخب مصر وضع قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا باللاعبين والجهاز الفني: "يجب أن نفخر بوجود مدرب وطني مثل حسام حسن يقود المنتخب، وبجهود جميع اللاعبين الذين يقدمون ما يستحق الإشادة".