الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
تتويجاً لوساطة مصرية.. الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين ودوليين سبل خفض التصعيد النووي
نتنياهو: لا حصانة لقادة الفصائل الفلسطينية.. ونفذنا وعدنا بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر
البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر
أحمد موسى: الضربة الإسرائيلية لقطر اعتداء على دولة عربية وانتهاك سيادة
منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من بوركينا فاسو في طريقه للمونديال
تعيين فوري.. رابط التقديم على وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025
التحكيم ظالمنا | تعليق ناري من أحمد موسى على هدف مصر الملغى: ده جون
إطلاق صاروخ باليستي حوثي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل
بث مباشر| أحمد موسى يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو
مفاجأة مدوية .. حماس: العدو فشل في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة
تذبذب يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
رياضة

خالد الغندور: ألف مليون مبروك للكرة المصرية

ميرنا محمود

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بعد التعادل السلبي، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب الغندور عبر فيسبوك :الف مليون مبروك للكرة المصرية و الف مبروك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التأهل الثاني  في عهده  و مبروك للمهندس ابو ريدة و كابتن حسام حسن و اللاعبين الرجالة و مبروك للشعب المصري .

وخطف منتخب مصر نقطة ثمينة من بوركينا فاسو بعد التعادل السلبي، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووقع اللاعب مروان عطية في مصيدة التسلل بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي بوركينا فاسو في الدقيقة 2.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش ودفع الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب فى الدقيقة 4 ليكمل المباراة.

وسقط عمر مرموش مرة أخرى دون تدخل أي لاعب فى الدقيقة 7 ، وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن بـ أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش فى الدقيقة 9.

وأرسلت ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو من على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بالقرب من الراية الركنية نفذها بيرتراند تراوري بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء وذهبت إلى بلاتي توريه الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 19.

ونفذت ركلة ركنية لصالح بوركينا فاسو من الجهة اليسرى نفذها بيرتراند تراوري بتمريرات قصيرة مرت دون خطورة على مرمى مصر في الدقيقة 22.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من لاعب مصر تريزيجيه ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس المرمى في الدقيقة 52.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمد صلاح بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة بالقدم اليمنى أحمد عيد ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 57.

وألغى هدف لصالح منتخب مصر عن طريق أسامة فيصل بداعي التسلل عليه في الدقيقة 67.

ونفذت ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها ستيف ياجو بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء دانجو واتارا ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 80.

