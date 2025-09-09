انفعال أحمد موسى بسبب مباراة مصر أمام بوركينا فاسو.. شاهد

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في دول أمريكا الشمالية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم المباراة تعبان ومينفعش يحكم مباراة في تصفيات مؤهلة للمونديال.



وقال الإعلامي أحمد موسى، إن لاعب المنتخب الوطني عمر مرموش اتضرب والمفروض يكون في طرد للاعب ببوركينا اللي تسبب في خروج مرموش قبل مرور 10 دقائق.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك لاعب في بوركينا فاسو كل ما يشوف حد من منتخبنا يضربه، قائلا: مباراة في غاية الأهمية للفراعنة وإن شاء الله نسجل في الشوط الثاني ونروح كأس العالم.