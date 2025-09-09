مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

يعد الشاي الاخضر من اشهر المشروبات العشبيه في العالم ولكن يعتقد عدد كبير من الاشخاص ان فوائد هذا المشروب تقتصر على انقاص الوزن وخفض الكوليسترول الضار.

ووفقا لما جاء في موقع prevention فإن الشاي الأخضر يساعد في علاج مشاكل صحية عديدة غير إنقاص الوزن أبرزها:



مقاومة الانسولين والسكر



تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يُحسِّن مقاومة الأنسولين ، مما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويُقلِّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلا أن أبحاثًا أخرى لم تُجْدِ أيَّ آثارٍ مُفيدةٍ له على مرض السكري، لذا لا تزال هناك حاجةٌ إلى مزيدٍ من البحث.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر



كوب من الشاي الأخضر قد يُقي من الخرف وخلصت دراسة إلى أن للشاي الأخضر آثارًا إيجابية في الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تدعم هذه النتائج أبحاثًا أخرى تشير إلى أن EGCG وL-theanine في الشاي الأخضر يُعززان صحة الدماغ ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات على البشر لتعزيز هذه النتائج.

منع السكتة الدماغية

قد تحدث السكتة الدماغية بسرعة دون أي علامات تحذيرية ومع ذلك، يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في منع حدوثها.

وجدت دراسة أن شرب ثلاثة أكواب على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 20% وتزداد هذه الاحتمالات كلما زادت كمية الشاي الأخضر التي تشربها.