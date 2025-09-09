شيكابالا: مصطفى محمد كان الأخطر أمام بوركينا فاسو وأهدرنا التأهل

أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، رضاه عن أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم في تعادله السلبي أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على ستاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، حيث خرج المنتخب الوطني بنقطة ثمينة وضعته على مشارف التأهل الرسمي للمونديال.

وفي تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر 2، قال شيكابالا:"أداء الشوط الثاني كان أفضل من الأول، ومصطفى محمد كان اللاعب الأخطر في صفوف المنتخب، وكان من الممكن أن نحسم التأهل بالفوز".

وأضاف:"أود أن أشكر مروان عطية، الذي عاد للمشاركة بعد غياب 3 أشهر، وقدم أداءً مميزًا لم أتوقعه، وكذلك بقية اللاعبين الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا".

كما أشاد شيكابالا بالروح القتالية للاعبين، قائلاً:"تريزيجيه قدم مباراة كبيرة، وهناك أكثر من لاعب أظهر مستوى رائعًا، والمدرب حسام حسن يستحق الثناء لأنه حقق المطلوب، والجميع يركز معه بشكل مختلف عن المدرب الأجنبي".

وبهذه النتيجة، واصل المنتخب المصري صدارته للمجموعة، ليقترب خطوة جديدة من العودة إلى نهائيات كأس العالم.