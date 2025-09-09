قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبكة إنجليزية: محمد صلاح يهدر فرصة التأهل المبكر مع منتخب مصر إلى المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح

 

سلطت إحدى الشبكات الإنجليزية الضوء على مشاركة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب الوطني في حاجة ماسة لتحقيق الفوز لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال، إلا أن التعادل أرجأ الحسم إلى مباريات شهر أكتوبر المقبل. وشارك محمد صلاح في اللقاء أساسيًا حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يستبدله المدير الفني حسام حسن.

وذكرت الشبكة أن صلاح أهدر فرصة قيادة الفراعنة نحو التأهل المبكر، مشيرةً إلى أن الجماهير المصرية كانت تُدرك أن الفوز كان السبيل الوحيد لحسم بطاقة المونديال بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018.

وأضاف التقرير أن أداء صلاح مع المنتخب في مونديال روسيا لم يكن مقنعًا، حيث عاد وقتها من إصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، إلى جانب أزمات داخلية في اتحاد الكرة. كما رجحت الشبكة أن مونديال 2026 قد يمثل الفرصة الأخيرة لنجم ليفربول، الذي يبلغ حاليًا 33 عامًا.

كما أشارت إلى أن منتخب مصر كان قريبًا من التسجيل بعدما ألغى الحكم هدفًا لأسامة فيصل في الدقيقة 66، إثر تمريرة رأسية من محمد صلاح، بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت صحة الهدف، خاصة في ظل غياب تقنية الفيديو في التصفيات.

وتطرقت الشبكة إلى أن خروج عمر مرموش بعد 9 دقائق فقط من بداية المباراة للإصابة أربك خطط الجهاز الفني، حيث دفع حسام حسن به كرأس حربة أساسي بجوار صلاح.

واختتم التقرير بالتأكيد أن العام الجاري سيكون حاسمًا لمحمد صلاح مع منتخب مصر، إذ ينتظر الفراعنة مشاركة مرتقبة في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وهي بطولة يسعى خلالها قائد المنتخب لتحقيق أول لقب دولي في مسيرته، بعدما خسر النهائي مرتين من قبل عامي 2017 و2021.

محمد صلاح منتخب مصر تصفيات كأس العالم ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

ترشيحاتنا

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الشاي الاخضر

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

تامر فرج

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد