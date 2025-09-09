شبكة إنجليزية: محمد صلاح يهدر فرصة التأهل المبكر مع منتخب مصر إلى المونديال

سلطت إحدى الشبكات الإنجليزية الضوء على مشاركة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب الوطني في حاجة ماسة لتحقيق الفوز لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال، إلا أن التعادل أرجأ الحسم إلى مباريات شهر أكتوبر المقبل. وشارك محمد صلاح في اللقاء أساسيًا حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يستبدله المدير الفني حسام حسن.

وذكرت الشبكة أن صلاح أهدر فرصة قيادة الفراعنة نحو التأهل المبكر، مشيرةً إلى أن الجماهير المصرية كانت تُدرك أن الفوز كان السبيل الوحيد لحسم بطاقة المونديال بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018.

وأضاف التقرير أن أداء صلاح مع المنتخب في مونديال روسيا لم يكن مقنعًا، حيث عاد وقتها من إصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، إلى جانب أزمات داخلية في اتحاد الكرة. كما رجحت الشبكة أن مونديال 2026 قد يمثل الفرصة الأخيرة لنجم ليفربول، الذي يبلغ حاليًا 33 عامًا.

كما أشارت إلى أن منتخب مصر كان قريبًا من التسجيل بعدما ألغى الحكم هدفًا لأسامة فيصل في الدقيقة 66، إثر تمريرة رأسية من محمد صلاح، بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت صحة الهدف، خاصة في ظل غياب تقنية الفيديو في التصفيات.

وتطرقت الشبكة إلى أن خروج عمر مرموش بعد 9 دقائق فقط من بداية المباراة للإصابة أربك خطط الجهاز الفني، حيث دفع حسام حسن به كرأس حربة أساسي بجوار صلاح.

واختتم التقرير بالتأكيد أن العام الجاري سيكون حاسمًا لمحمد صلاح مع منتخب مصر، إذ ينتظر الفراعنة مشاركة مرتقبة في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وهي بطولة يسعى خلالها قائد المنتخب لتحقيق أول لقب دولي في مسيرته، بعدما خسر النهائي مرتين من قبل عامي 2017 و2021.