اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة

نفى طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة جيبوتي المقبلة في تصفيات كأس العالم على ستاد القاهرة، مؤكدًا أن هناك محاولات لإقامتها على ملعب القاهرة.

وقال أبو العينين، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "حتى هذه اللحظة، مباراة مصر وجيبوتي ستقام خارج القاهرة، ولكننا سنخاطب اتحاد الكرة الجيبوتي لإقامة المباراة على ملعب القاهرة".

وأضاف: "لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة، فيما تعرض عمر مرموش لكدمة وسيخضع لفحوصات على قدمه، ومن الصعب الحديث عن تفاصيل الإصابة حاليًا إلا بعد إجراء الفحوصات".