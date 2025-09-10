تريزيجيه يوجّه رسالة لـ عمر مرموش بعد الإصابة في لقاء بوركينافاسو

حرص محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، على تقديم أمنيّاته بالشفاء لزميله عمر مرموش بعد إصابته في لقاء بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

وكتب تريزيجيه عبر انستجرام: “ألف سلامة عليك يا بطل”.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب في مباراة بوركينا فاسو اليوم في الجولة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، وسيجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة صباح غدا الاربعاء.

وغادر مرموش المباراة في الدقيقة 7 بعد تعرضه لتدخل عنيف من أحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو، وشارك أسامة فيصل بدلا منه.