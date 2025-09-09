إعلامي يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة إنبي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن موقف المصابين بالفريق قبل خوض مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

وقال مصدر للغندور في تصريحات خاصة لـ«ستاد المحور»:" إمام عاشور بعد الاشعه الأخيرة اثبتت جاهزيته بنسبة ١٠٠%، ولكن الطبيب الأمريكي الذي اجري له الجراحه يريد منه الانتظار وعدم المشاركه في المباريات الفترة الحالية، وأصبح مشاركته في يد الجهاز الفني".

وتابع :" ياسين مرعي تم شفاءه من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، بنسبة ٩٠% واللاعب يضغط من أجل المشاركة وأصبح هو الاخر موقفه يتحدد من المشاركه من خلال الجهاز الفني ".

وأختتم :"من الصعب لحاق الثلاثي أشرف داري وياسر إبراهيم ومحمد شكري بالمباراة ".