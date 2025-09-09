قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
عبد العزيز جمال

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 نتائج تنسيق المرحلة الثالثة، إلى جانب نتائج الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق:
https://tansik.digital.gov.eg

غلق باب تسجيل الرغبات

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والحديث مساء الأحد الماضي، في إطار أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، تمهيدًا لبدء عمليات المراجعة وإعلان النتائج بشكل رسمي.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة

أوضح مكتب التنسيق أن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة متاح عبر الرابط الرسمي:
https://tansik.digital.gov.eg
حيث يمكن للطلاب الدخول باستخدام الرقم السري والرقم القومي، والاطلاع على الكلية أو المعهد المرشح للالتحاق به.

تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

أكدت وزارة التعليم العالي أنه جرى تخصيص فترة خاصة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني، وذلك بعد استلامهم شهادات النجاح من المدارس. 

وقد بدأ التسجيل يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 واستمر حتى استكمال جميع الطلاب لعملية إدخال رغباتهم إلكترونيًا.

إجراءات المراجعة والفرز

بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، باشرت لجان مكتب التنسيق عمليات المراجعة والفرز للبيانات، وفقًا للحدود الدنيا المقررة وقواعد القبول المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ليتم إعلان النتيجة النهائية بشكل مجمع.

تحذيرات للطلاب بشأن الرقم السري

وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة التزام الطلاب بالحفاظ على الرقم السري الخاص بهم وعدم إفشائه لأي طرف، وذلك لضمان حماية بياناتهم وعدم السماح بأي تعديل أو تلاعب في الرغبات المدخلة.

استكمال أعمال التنسيق للعام الجامعي الجديد

تأتي نتائج المرحلة الثالثة ضمن استكمال منظومة التنسيق للعام الجامعي 2025/2026، بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية سابقًا، حيث أُتيحت الفرصة لجميع الطلاب الناجحين بالدورين الأول والثاني لتسجيل رغباتهم بما يتماشى مع مجموعهم والحدود الدنيا للقبول.

الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة على النحو التالي:

205 درجات لطلاب النظام القديم.

160 درجة لطلاب النظام الحديث.

فرص الالتحاق بالكليات والمعاهد

بهذه الحدود الدنيا، يكون متاحًا أمام الطلاب الناجحين التقديم إلى الكليات والمعاهد المتبقية وفق الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

رابط النتيجة والاطلاع على الترشيحات

يمكن لجميع الطلاب الآن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم النهائية ومعرفة الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم إليها، ليبدؤوا بعدها إجراءات القبول النهائية داخل الجامعات.

 

