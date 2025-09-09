مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) أمس الأحد، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2025.