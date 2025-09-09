حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

أثارت الممثلة الصينية قوو تونغ، البالغة من العمر 37 عامًا، جدلًا واسعًا بعد إعلانها خضوعها لعلاج جديد يعتمد على حقن طبية تهدف إلى استعادة صبغة الميلانين في الشعر وإخفاء اللون الأبيض تدريجيًا.





وأوضحت قوو، عبر مقطع فيديو على تطبيق “Douyin”، أنها أنهت عشر جلسات علاجية في مستشفى يوييانغ بمدينة شنغهاي باستخدام حقن “أدينوسيل كوبالامين” (فيتامين B12)، مشيرة إلى ملاحظتها ظهور بعض الشعر الأسود من الجذور.





ورغم تفاؤلها، أكد خبراء وأطباء غربيون أن فعالية هذا العلاج لا تزال موضع شك، نظرًا لغياب الدراسات السريرية الموثوقة التي تثبت نجاحه كحل نهائي للشيب.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/ekjInpFkbbo