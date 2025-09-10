ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم

قال الإعلامي أحمد حسام "ميدو" إن حسام حسن قدَّم الكثير لكرة القدم المصرية والمنتخب الوطني، لذا يستحق هو وجهازه الفني الدعم والمساندة.

وأضاف ميدو، عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على فضائية النهار: "حسام حسن عاشق لمصر والكرة المصرية، وقدم هو وشقيقه إبراهيم حسن الكثير للكرة المصرية."

وتابع قائلًا: "أنا أحب حسام حسن وإبراهيم حسن، رغم اختلافي معهما في الكثير من الأمور، لكنهما بمثابة أساطير للكرة المصرية."

وأكمل: "حسام حسن فرض حالة من العدالة على الجميع في معسكر منتخب مصر، والنتائج تؤكد ذلك رغم تحفظي على الأداء."

واختتم ميدو حديثه قائلًا: "منتخب مصر على بُعد خطوة من التأهل إلى كأس العالم 2026، ويستحق منا كل الدعم والمساندة."