اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة

أكد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن محمد صلاح سيغادر إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة أرسلها نادي ليفربول.

وقال أبو العينين في تصريحاته مع سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "محمد صلاح يغادر من بوركينا فاسو إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة من قبل نادي ليفربول."

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، مباراة مصر وجيبوتي ستُقام خارج القاهرة، ولكننا سنخاطب اتحاد الكرة الجيبوتي لإقامة المباراة على ملعب القاهرة."

وتابع: "لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة، فيما تعرض عمر مرموش لكدمة وسيخضع لفحوصات على قدمه، ومن الصعب الحديث عن تفاصيل الإصابة حاليًا إلا بعد إجراء الفحوصات."