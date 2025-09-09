وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الثلاثاء، بسقوط خمسة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وفي السياق نفسه، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة من قادة حركة حماس، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الهجوم أو هوية الضحايا.

من جانبه، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس القصف الإسرائيلي على قطر، واصفا إياه بـ"الاعتداء الغاشم" و"الخرق الفاضح للقانون الدولي"، محذرا من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عباس، في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، ضرورة وقف هذا التصعيد فورا، مشيرا إلى أن استمراره ستكون له تداعيات واسعة تتجاوز المنطقة، وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو التوصل إلى سلام عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.